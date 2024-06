Magkasama sa Paris: Raymond Gutierrez pinuri si Heart Evangelista sa pagiging sweet

Mula sa Milan Fashion week sa Italy ay nasa Paris, France na si Raymond Gutierrez.

Busy na nga ang twin brother ni Richard Gutierrez sa kaliwa’t kanang events sa Paris.

At noong Huwebes, nagkita raw sila ni Heart Evangelista sa isang fashion show.

“Heart’s here na for fashion week. Saw her last night sa fashion show. We sat next to each other. Tinabi kami. It was for a brand called Blue Marble,” sey ni Raymond.

And yes, puring-puri ni Raymond si Heart.

“She’s so sweet,” sey niya.

Tinanong din namin si Raymond kung may usapan sila ni Heart na lalabas, pero hindi raw. Pareho rin kasi silang may mga iba’t ibang ganap sa Paris.

“And I’m leaving Paris na rin on Sunday. No time na. Pero at least nagkausap kami doon sa fashion show na pinuntahan namin,” tsika pa ni Raymond.

Bongga!

Anyway, sa Milan daw ay ang Gucci nga ang nag-invite kay Raymond. Sa Paris naman ay invited siya ng Louis Vuitton, Kenzo, Acne Studios.

Hinanap nga pala namin kay Raymond ang boyfriend niyang si Robert William, pero hindi na pala ito sumama ng Paris.

“He was in Milan. Bale 4 days lang siya sa Milan to see me. Bumalik na siya ng Los Angeles (California),” dagdag pa ni Raymond.

Pagbalik daw ni Raymond ng Pilipinas ay busy na naman siya sa ilang events.

'Yun na!