Kyle Echarri love life na lang daw kulang

Naging star-studded ang naganap na 21st birthday party ng Kapamilya Gen Z actor na si Kyle Echarri.

Ilan nga sa mga bigating artistang dumalo ay sina Andrea Brillantes, Alexa Ilacad, KD Estrada, ang kambal na Cassy at Mavy Legaspi, Janine Gutierrez, at gayundin ang mga co-actor niya sa teleseryeng ‘Pamilya Sagrado’ na sina Grae Fernandez, Shaina Magdayao, at Mylene Dizon.

Pero ayon kay Kyle hindi siya fan ng mga big party sa kanyang birthday pero napapayag siya ng kanyang manager na si Mac Merla dahil isang milestone raw ang 21st birthday na debut ng mga kalalakihan.

Nakakatuwa na nasa adulting level na ang dating young artist ng ‘The Voice Kids’.

“Nandun na ko ngayon, paying my own bills. May mga pangarap na rin ako, investing, buying my own house one day. Now that I’m 21, a lot more responsibilities coming my way and tatanggapin ko lahat ‘yon,” pahayag niya sa kanyang panayam kay MJ Felipe ng ABS-CBN Integrated News.

Nang tanungin siya ni MJ kung ano pa ang mahihiling niya sa kabila ng bonggang career niya ngayon, pabiro niyang sagot, “Love life na lang kulang. Joke lang, jokes are half meant. Pero hindi naman ‘yon ang focus ko right now. Ngayon, ‘Pamilya Sagrado’, mga kaibigan ko masaya na ‘ko ngayon. Not looking for anything too much right now. Everything that God has given me, I’m so blessed.”

Happy birthday, Kyle!