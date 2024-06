Karera Tips Ni Jp Gonzales

June 22 2024 – Sabado

Metro Manila Turf Club Tanauan City Batangas

R01 – 5 Wessfacckol, 2 Binibini, 3 On Eagles Wings

R02 – 2 Advance Party, 6 Etnad, 1 Pay D Lady, 7 Freedom

R03 – 1 My Sweet Valentine/Mettle Strength, 8 Honey Ryder, 3 Chase The Gold, 5 My Dear Magnolia

R04 – 3 Queen Louise, 5 Marilag, 1 Noble Touch, 2 Go Aydan Go

R05 – 5 Moon Island, 1 Malibu Bell, 8 Golden Buzzer, 3 Mabon King

R06 – 9 She’s Royal, 1 Mythic Layla, 5 Snow White, 8 Destiny

R07 – 6 Double Happiness/Mucho Caliente, 2 Go Uste/Piece Of Cake, 1 Flamengco Dust, 8 Gee’s City

Solo Pick: Queen Louise

Longshot: Wessfacckol