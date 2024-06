Kahit talunan noon: Alexa Ilacad bida ngayon sa ‘PBB’

Ang bongga nga na housemate noon, host na ngayon.

Trending nga si Alexa Ilacad dahil pasok nga siya bilang host sa mas lumalaking pamilya ni Kuya sa inaabangang pagbubukas muli ng ‘Pinoy Big Brother Gen 11’.

Mismong inanunsyo ng PBB sa social media account nito na sa panibagong season ng programa, may bagong dagdag sa pamilya ni Kuya.

Ang mga faney nga, nagsasabi na agad ngayon pa lang na manonood na ulit sila ng PBB.

“Manonood ulit ako ng PBB, all because of Alexa. May pagpupuyatan na naman ako. Let’s go!”

“Finally makikita na ng mga tao kung gaano kahusay si Alexa mag-host. Good choice.”

“Gen Z reprezent mag-ingay! Eyyy, dahil si Alexa ang bagong makakasama natin sa Pamilya ni Kuya of course G na G na rin siyang makipag-kulitan kay Kuya!” ang chika sa pbbabscbntv Instagram account.

Anyway, nagbunyi rin ang mga kapwa artista ni Alexa na siya ang napiling bagong host.

“Yahooo! Welcome Alexa. Yahoo!” sabi ni Melai Cantiveros.

“Yasssss Alexa!” hirit ni Elisse Joson.

“This is our queen. Cute na makulit. One of the prettiest. Fresh face ng PBB!” hirit naman ng mga faney.

“Thank you for the warm welcome!” sabi naman ni Alexa.

Bongga ka gurl, ha! (Dondon Sermino)