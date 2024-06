Jolina Magdangal atat na sa banggaan kina Janine Gutierrez, Jericho Rosales

Ang daming natuwa at na-excite nang ibalita na magbabalik teleserye si Jolina Magdangal.

Sabi nga, iba pa rin ang dating ni Jolina, na kilala bilang Pinoy pop culture icon.

Well, gagampanan ni Jolina ang karakter ni Lily Atienza sa ‘Lavender Fields’ na ayon sa kanya ay ibang-ibang mula sa momshie image na nakilala sa kanya.

“Iba ‘yung si momshie Jolina, iba si Jolina rito. Parang hindi ito chuvachuchu! Dito niyo makikita ‘yung Jolina na iba talaga. Kung nae-excite kayo, mas grabe ‘yung excitement ko,” saad ng aktres.

Kuwento rin niya, sobra niyang na-miss ang pag-arte matapos mamahinga sa paggawa ng pelikula at teleserye ng ilang taon.

“More than three decades dito sa industriya, meron ka pa rin hahanapin. I guess siguro ‘yung pagkakaroon ng character,” sey ni Jolina.

Makakasama ni Jolina sa ‘Lavender Fields’ sina Jodi Sta. Maria, Jericho Rosales, Janine Gutierrez.

“Sobra akong na-excite kasi naka-work ko si Jodi bata pa kami and hindi ko pa siya naka-work ng talagang sa aktingan. Sobra ko siyang pinapanood at nagagalingan ako sa kanya.

“Sina Echo at Janine naman hindi ko pa sila nakaka-work sa soap kaya nae-excite ako kasi fresh at bagong experience,” sabi pa niya.

Ang bongga, ‘di ba? Mukhang matapang at palaban na Jolina ang mapapanood natin kaya naman for sure excited na ang mga fan na makita si Jolina na makipagbatuhan ng linya kina Jodi, Echo, Janine.

Well, grabe rin talaga ang powerhouse cast ng ‘Lavender Fields’, na siguradong isa na naman itong mata-mata acting!

Kaloka! (Dondon Sermino)