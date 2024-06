Issa Pressman ‘kapit-tuko’ kay James Reid sa France

Present na naman ang magdyowang James Reid at Issa Pressman sa Paris Fashion Week Menswear!

Base ito sa mga ibinahaging clips nina James at Issa sa kanilang mga Instagram account. Bongga nga at todo rampa ang dalawa sa mga shows ng mga pangmalakasang brands sa France.

Siyempre, bilang mga celebrity, hindi naman nakaligtas ang dalawa sa mga mapang-usisang mata ng mga netizen dahil tsika nila, parang kapit-tuko lang daw si Issa kay James para maka-join sa fashion week! Maaalala kasing kasama rin ni James si Issa sa Milan Fashion Week.

Pang-iintriga pa ng ilan, may K ba talaga si Issa na makasama sa mga prestigious fashion events na ito? Marami rin ang nagtatanong kung ka-level na raw ba ni Issa sina Heart Evangelista, Pia Wurtzbach, Anne Curtis, at ang ex mismo ni James na si Nadine Lustre?

Komento ng mga madlang netizen, parang mas may napatunayan naman daw ang ilang Pinoy celebrities upang ma-deserve ang rumampa sa mga show abroad.

Pero hindi rin naman natin maitatanggi ang star factor ni Issa kaya marami rin ang humanga at nagsabing deserve na deserve niya ang puwesto kapiling ng dyowa sa Paris at sa iba pang bansang rarampahan nila.

Mukhang dedma naman sa bashers sina Issa at James at kung iisipin, ‘yun naman ang importante, no! Sabi nga, ‘pag inggit, pikit. And that statement couldn’t be truer for Issa Pressman and James Reid.

Ayun na! (Carl Balasa)