Isang pusong bukas

Proud ako na maging mama sa isang miyembro ng LGBTQIA+ community.

Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang aking mga anak, naramdaman ko kung gaano kahalaga ang pagtanggap at pagmamahal na walang kondisyon. Sa bawat pagkakataon na ipinapakita at ipinaparamdam ko ang suporta ko at pagmamahal kay Ianna, nakikita ko ang ningning sa kanyang mga mata, ningning na nagliliwanag dahil puno ng pag-asa at ligaya.

Kahit na unti-unti nang nagiging bukas ang ating lipunan, alam kong marami pa rin ang hirap tanggapin ang pagkakaroon ng anak na miyembro ng LGBTQIA+ community. Siguro dahil na rin sa iba ang nakalakihang henerasyon, o may mga expectations tayo sa kanila. Sana ay maipasa na rin ang isinusulong naming Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics (SOGIESC) Equality bill upang mas maging bukas at maunawaan ang sitwasyon ng ating mga kababayan na nasa komunidad na ito.

Nang sinabi sa akin ng anak ko ang kanyang gender preference, hindi na ako nabigla. Palagay ko totoo ang mother’s instinct dahil minsan ramdam natin kung may pinagdadaanan ang ating mga anak. Matagal ko nang alam pero hinintay ko kung kailan siya magiging handa. Ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa kung kaya ba nilang gampanan ang expectations ng lipunan. Nasusukat ito sa kung paano natin sila sinusuportahan sa anumang landas na kanilang tahakin basta’t ito’y patas.

Sabi nga nila, pamilya ang sandigan ng isang tao kapag pakiramdam niya walang-wala na siyang matakbuhan. Huwag nating hayaan na ang natatanging pag-asa nila, tayo na mga magulang at pamilya niya, ay mawala. Tayo dapat ang unang unang magbibigay ng pagmamahal at pagtanggap, na maglilikha ng ripple effect.

Sa aking experience, nakikita ko ang epekto ng aking pagtanggap sa anak ko. Masaya siya, puno ng pag-asa, at handang harapin ang mga hamon ng buhay. Gusto kong malaman niya na sa bawat laban, mayroong siyang mama na laging nasa likod niya, at handang saluhin siya.

Simple lang ang mensahe ko sa mga kapwa ko magulang: yakapin natin ang ating mga anak ng buong puso. Hayaan natin silang maglakad sa landas na kanilang pinili, habang tayo ay nasa kanilang tabi at nakaalalay sa kanila. Sa ating mga yakap, mga salita, at sa ating pagtanggap, humuhubog tayo ng isang lipunan kung saan ang bawat isa ay malaya at tanggap. Sa bawat pusong magbubukas sa pagtanggap, gumagawa tayo ng isang mundong inklusibo at para sa lahat, ano man ang kanilang estado, o gender preference.