Tuluyan nang tinapyasan ng Malacañang ang taripa sa bigas sa 15% mula 35% epektibo hanggang 2028 sa kabila ng pagtutol ng mga magsasaka at iba ibang sektor sa agrikultura.

Pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Executive Order. No 62 sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa kanya ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong Hunyo 20, 2024 para tapyasan ang taripa sa bigas at ilan pang produktong agrikultura hanggang 2028.

Ayon sa Malacanang, ang taripang nakalatag sa EO No. 62 ang inaprubahan ng National Economic and Development Authority (NEDA) Board noong Hunyo 3, 2024.

Nauna nang nagpahayag ng alinlangan ang iba’t ibang sektor sa agrikultura dahil malaki ang mababawas sa koleksyon ng pamahalaan sa pagbaba ng taripa.

Ayon sa Federation of Free Farmers, P22 bilyon ang mawawala sa koleksyon ng pamahalaan kada taon sa pagbaba ng taripa sa bigas pa lamang at mababawasan ito ng pondo para sa mga programa sa sektor.

Sa baboy, pinalawig na rin hanggang 2025 ang tapyas-taripa na tinututulan ng mga hog raiser.

Nasa Kongreso ang kapangyarihang magtakda ng mga taripa ngunit maaari itong gawin ng Malacañang kapag naka-recess ang mga mambabatas tulad ngayon.

“EO 62 is a catastrophe for our rice farmers, corn growers, livestock and poultry raisers,” ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura na naniniwalang mga importer lamang ang makikinabang sa tapyas-taripa. (Eileen Mencias)