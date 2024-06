EJ Obiena naka-gold sa 6th Irena Szewinska

UNTI-UNTI nang nagbabalik ang kumpiyansa ni Tokyo Olympian Ernest John “EJ” Obiena gamit ang mga bago nito na pole matapos na pamunuan ang 6th Irena Szewinska Memorial sa Bydgoszcz, Poland nitong Huwebes, Hunyo 20 (Biyernes, Hunyo 21, oras sa Maynila).

Itinala ng 28-anyos at unang Pilipinong nakapagkuwalipika sa nalalapit na Paris Olympics ang kanyang season-best at pinakamataas na talon sa 5.97 metro upang maiuwi ang kanyang pangalawang gintong medalya ngayong taon sa outdoor season at ikatlong podium finish sa pangkalahatan.

Nagawa pang subukan ng Asian pole vault record holder na i-clear ang 6.02 meters ngunit kulang sa tatlong tangka.

“Looking for the next tournament,” sabi lamang ni Obiena, na tila muling natuklasan ang matinding kumpiyansa para sa nalalapit nitong pagsabak sa Paris Olympics sa Hulyo.

Agad na naabot ni Obiena ang 5.97m sa isang pagtangka lamang matapos na bumalik sa aksiyon pagkatapos ng halos tatlong linggong pahinga dahil sa kawalan ng maayos na kagamitan.

Si Emmanouil Karalis ng Greece ay nakakuha ng pilak na may personal-best na 5.92m, habang si Piotr Lisek ng Poland ay nagpako ng bronze na may 5.75m.

Matatandaan na matapos buksan ang outdoor season na may ginintuang tagumpay sa Los Angeles Grand Prix sa United States noong Mayo, nabali ang isa sa kanyang pole at pumuwesto lamang sa ikapito sa Ostrava Golden Spike sa Czech Republic si EJ.

Nabali muli ang isa pang poste sa pagsabak nito sa Oslo Bislett Games sa Norway kung saan gamit ang hiram na pole ay nagawa pa ri nitong tumabla para sa pilak. Matapos nito ay muli itong nabigo sa Bauhaus-galan sa Sweden nitong Hunyo nang tumapos siya sa ikapitong puwesto sa mga hiram na poste.

Gamit ang isang bagong set ng mga pole, naghatid si Obiena ng napakahusay na pagganap sa Poland, na nag-clear ng 5.55m, 5.75m, 5.82m, 5.87m at 5.97m sa pinagsamang anim na pagtatangka.

Ang kanyang 5.97m clearance ay ang kanyang pinakamataas na marka mula noong napantayan niya ang kanyang Asian record na 6.00m nang mapako ang isang makasaysayang pilak sa World Athletics Championships noong Agosto ng nakaraang taon.

Sinubukan ni Obiena na i-reset ang kanyang Asian record sa pamamagitan ng pagpunta sa 6.02m kasama si Karalis, ngunit ang parehong Olympic-bound na mga atleta ay nabigo. (Lito Oredo)