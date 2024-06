ISANG Information Technology (IT) officer mula sa kilalang media organization at dalawang iba pa ang dinakip ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) dahil umano sa pangha-hack sa mga website ng gobyerno, mga Facebook account at mga pribadong kompanya tulad ng bangko.

Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, mga miyem­bro ng hacking group na Philippine LulzSec at Globalsec ang tatlo na pinamumunuan ni Art Samaniego, IT officer ng pahayagang Manila Bulletin.

Sinabi naman ni NBI cybercrime chief Jeremy Lontoc na kasama ni Samaniego sa sindikato ang isang cyber security researcher sa isang kompanya at isa pang graduating student sa hindi tinukoy na unibersidad.

Kabilang umano sa mga na-hack ng grupo ay ang website ng Philippine Army, Philippine Navy at National Security Agency.

Unang iniharap ang tatlo sa media kahapon sa mga alyas na ‘Kangkong’, ‘Mirasol’, ‘Sibat’, ‘Ricardo Redoble’ at ‘Lulu’.

Agarang itinanggi ni Samaniego na isa siyang hacker at bahagi ng anumang hacking syndicate. Sa katunayan ay matagal na aniya siyang nagtatrabaho sa ilang ahensiya ng pamahalaan para sa cybersecurity ng bansa.

Taliwas naman ito sa pag-amin ng isa sa mga suspek na inuutusan umano siya ni Samaniego na i-hack ang website ng ilang tanggapan ng gobyerno para may magamit itong content sa kanyang kolum at mga social media platform.

Sinimulan umano siyang utusan ni Samaniego na mang-hack sa website ng mga government agency nang i-hire ito ng Manila Bulletin noong 2019. Ang mga na-hack na website ang nagiging main topic umano nito sa kanyang kolum.

Kabilang umano sa mga huling inutos sa kanya ni Samaniego ay ang online application ng political coalition na ‘1Sambayan.’

Ito aniya ang dahilan kung bakit nakakaiskup at nakakauna ng report si Samaniego tungkol sa mga naha-hack na website.

Nagawa ng NBI-CCD na magkaroon ng contact sa mga hacker sa pamamagitan ng kanilang informant na nagpanggap na mayroon siyang project at isasama niya ang mga ito sa isang meeting.

Itinakda ang pagkikita sa isang hotel sa Maynila na nagresulta sa pagkakaaresto kina alyas ‘Kangkong’ at ‘Lulu’ o ‘Illusion’.

Samantala, na-retrieve din ng NBI mula sa grupo ang data at security credential ng Philippine National Bank (PNB), Security Bank, Banco de Oro (BDO) at Union Bank na kinabibilangan ng kanilang mga digital asset at sensitibong impormasyon na napasok ng mga suspek.

Ang pag-aresto sa tatlo ay nag-ugat kaugnay sa maraming impormasyon sa insidente ng mga multiple unauthorized access attempt at pag-hack sa mga pribado at government website.

Kakasuhan ng NBI ang tatlong suspek ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Data Privacy Act of 2012. (Juliet de Loza-Cudia)