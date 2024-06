David Licauco inasam na maging dyowa si Barbie Forteza?

Walang nagawa, at napilitang sagutin nina Barbie Forteza at David Licauco ang mga nakakalokang tanong sa kanila ng showbiz press sa ginanap na presscon nila.

Kaloka nga kasi agad ang mga hirit na tanong sa kanila, tulad nga nitong, “Naisip ba ni David na sana naging sila na lang ni Barbie?”

“I think… kasi ‘di ba, kapag may ka-work ka, may love team ka, you think it’s easier, since tayo ang magkasama, nasa eksena kayo, nasa teleserye kayo, meron kayong endorsements, maiisip mo talaga, mas madali siguro `yung ganun (na magdyowa kayo).

“But of course…,” tila napipigilang chika ni David.

Pero hirit pa nga ng press, diretsahin ang sagot sa tanong…

“Oo naman! Oo naman!” sagot ni David.

Bigla ngang pinasa ni David ang mikropono kay Barbie, at nagsabing, “Ikaw ba?”

“Iba ang tanong sa akin,” sagot ni Barbie.

At heto naman ang sagot ni Barbie sa tanong na, “Kung halimbawang wala si Jak (Roberto) sa buhay niya, posible bang ma-in love siya kay David?

“I think… mahirap nga siyang sagutin, ha! Whoooo!

“Pero para sa akin, sige, sesegundahan ko si David. Mas madali siguro ang trabaho namin as love team kung kami talaga sa totoong buhay. Pero siguro, malaking bagay na we built this very strong friendship, within the love team, withing the partnership, kaya hindi na rin ganun kahirap for the both of us to work together.

“And to answer your question, na kung single ako, at kung may possibility ba? Sino ang makakapagsabi, di ba? Siguro, tanungin niyo na lang ako when we get there. Kasi sa ngayon, I don’t think I have the right answer!” sabi ni Barbie.

Oh, bongga, di ba?

Oo nga naman, mas madali talagang magtrabaho, lalo na kung magka-love team kayo, kung kayo talaga ang magdyowa.

Anyway, sa pelikulang ‘That Kind Of Love’ na dinirek ni Cathy Camarillo, kitang-kita naman kung gaano talaga kabagay na magdyowa ang dalawa, na talagang titigan pa lang nila, kikiligin ka na, ha!

Marami nga silang mga eksena na siguradong masusulit ang ibabayad ng mga faney nila.

Bongga!