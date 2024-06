Muling magpapatupad ng taas-presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy-Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng 85 sentimo hanggang P1.50 kada litro ang presyo ng gasolina.

Nasa P1.55 hanggang P1.85 kada litro naman umano ang tinatayang taas-presyo sa diesel habang P1 hanggang P1.10 ang dagdag sa kada litro ng kerosene.

Ang price adjustment, ayon kay Romero, ay base sa apat na araw na kalakalan.

Sinabi ni Romero na isa sa pangunahing dahilan ng panibagong dagdag-presyo sa mga produktong petrolyo ang “geopolitical tension”.

“Nagkaroon po kasi ng strike ang Ukraine na naging sanhi para tamaan yung major oil terminal ng Russia, kaya nag-react po ang merkado duon. And then nagkaroon din po ng sinasabing all-out war itong si Israel sa Lebanon Hezbollah, related `yan sa geopolitical tension na nangyayari sa Middle East,” pahayag ni Romero.

Bukod pa rito, naging dahilan din umano ng taas-presyo ang inilabas na “optimistic output” ng Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) at maging ang panahon ng tag-init sa Northern Hemisphere. (Betchai Julian)