Chris Banchero ninamnam matamis na resbak sa SMB

MAKALIPAS ang isang dekadang paghihintay, kampeon na rin si Chris Banchero.

Hindi lang championship ring ang nakuha ng Fil-Am guard, nakaganti rin siya sa San Miguel Beer.

Tinulungan ni Banchero ang Meralco Bolts para itumba ang defending champion San Miguel 4-2 sa PBA Season 48 Philippine Cup.

Apat na beses na ring nakarating sa PBA finals si Banchero pero bigo.

Nasa Alaska pa siya noong 2016 nang mabiktima ng ‘Beeracle’ sa all-Filipino din. Abante na ang Aces sa series 3-0 pero hindi na nanalo, tinuhog ng Beermen ang sumunod na apat na laro.

“Just to win my first one, it’s really special,” ani Banchero paglabas ng dugout ng Smart Araneta Coliseum.

Fifth pick overall ng Aces noong 2014 si Banchero, nai-trade sa Magnolia makalipas ang limang taon. Napunta siya sa Phoenix Super LPG noong 2021, sumunod na season ay nalipat sa Meralco.

Matapos ibaon ni June Mar Fajardo ang pambihirang tres para ibuhol sa 78-all 3.1 seconds pa sa season, si Banchero ang nag-inbound ng bola kay Chris Newsome na umangat sa baseline para sa title-clincher.

“When June Mar hit that 3, that was the loudest I’ve ever heard in Araneta,” dagdag ng 35-year-old. “I looked up the clock and I was like, ‘Oh, we got a little bit of time left.’ 3 seconds, draw up a play, and God willing, New knocked down that shot, it feels like a movie.” (VE)