Binibini rarampa

MULING rarampa sa pista ang kabayong si Binibini upang kasahan ang apat na makakatunggali sa magaganap na Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Sasakyan ni jockey Rico Suson si Binibini sa distansuyang 1,400 metro, makakatagisan niya ng bilis sina Marangal, On Eagles Wings, Brainchild at Wessfacckol.

Ayon sa mga komento ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban ang kalahok na sina On Eagles Wings at Wessfacckol.

Nakalaan ang karagdagang premyo na P11,000 para sa winning horse owner habang ikakalat ang P10,000 added prize sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta.

Kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo ang P7,000 habang P2,000 at P1,000 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Samantala, pitong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Sabado. (Elech Dawa)