Ang kapalpakan sa paghahanda

Tuwing tag-ulan, tila walang sapat na hakbang ang atingpamahalaan upang mapigilan o kahit man lamang mabawasanang pinsalang dulot ng mga pagbaha. Bakit tila laging nahuhuliang ating mga paghahanda? Bakit hindi ito ginagawa tuwingtag-init, kung saan mas madali at ligtas ang paglilinis at pagsasa-ayos ng mga drainage?

Bawa’t taon, tuwing buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre, inaasahan na natin ang malalakas na ulan at bagyo. Alam naalam na natin ito, ngunit bakit tila lagi tayong nagugulat sapagdating ng mga baha? Isang pangunahing dahilan dito ay ang kawalan ng maayos at sapat na pagpaplano at paghahanda mula sa pamahalaan.

Ang mga drainage systems ay isang kritikal na bahagi ng atingimprastrakture sa kalunsuran. Sila ang nagsisigurong walangtubig na naiipon sa mga kalsada at pook na mababa, na siyangnagdudulot ng flash floods. Subalit, maraming ulat ang nagpapakita na ang mga drainage systems sa ating mgalungsod ay madalas na barado ng basura at putik. Kung kaya, sa halip na madaling makaagos ang tubig, ito’y naiipon at nagiging sanhi ng mabilis na pagbaha.

Tuwing tag-init, mas mababa ang panganib at mas mataas ang oportunidad para sa paglilinis ng mga drainage systems. Ito ang perpektong panahon para magsagawa ng malawakangpaglilinis at pag-aayos. Subalit, tila binabalewala ito ng atingpamahalaan. Sa halip na gamitin ang tag-init upang maghandapara sa tag-ulan, tila nagiging kampante at nagiging abala saiba pang mga proyekto na hindi kasing halaga sa kaligtasan at kagalingan ng mga mamamayan.

Ang kawalan ng agarang aksyon sa paglilinis at pag-maintain ng mga drainage systems ay isang malinaw na indikasyon ng kakulangan ng pagnanais na pulitikal. Ang mga proyektong itoay hindi kasing glamoroso ng mga malalaking imprastrakturatulad ng mga tulay o kalsada, ngunit sila’y mahalaga para sapang-araw-araw na kaligtasan ng mamamayan. Ang kawalanng aksyon ay maaaring bunga ng kakulangan ng pondo, ngunitmadalas itong nagmumula sa kawalan ng interes at malasakitng mga nasa kapangyarihan.

Hindi rin natin maitatanggi ang epekto ng korapsyon sakakayahan ng pamahalaan na magbigay ng sapat na serbisyosa publiko. Ang pondo na dapat sana’y napupunta sa mgaproyektong tulad ng paglilinis ng mga drainage ay madalas nanagiging biktima ng katiwalian. Ang mga proyektong ito ay madalas na hindi napapansin, kaya’t mas madalingmapaglaruan ang pondo para dito.

Dapat hikayatin ang ating mga lider na magbigay-pansin at maglaan ng sapat na pondo at oras sa mga proyektongmagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng ating mga drainage systems. Huwag na nating hintayin na muling maranasan ang mga trahedya bago tayo kumilos. Ang paghahanda ay hindilamang tungkulin ng pamahalaan, kundi pati na rin ng bawat isa sa atin. Ngunit, ang pamahalaan ang may pinakamalakingresponsibilidad upang siguraduhin na tayo’y handa sa anumangsakuna.

Dapat tandaan natin na ang pagiging handa ay susi sakaligtasan. Hindi na natin dapat hintayin na ang mga pagbahaat sakuna ay maging pangkaraniwang karanasan, ano man ang panahon.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindikumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.