Alex Eala sampa sa quarterfinals

NAKASAMPA sa unang pagkakataon ang 2022 US Open Junior women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala sa quarterfinals matapos nitong patalsikin ang nakatapat na home bet na si Georgia Pedone sa straight sets, 6-3, 6-3, sa WTA 125 Veneto Open sa Gaiba, Italy nitong Huwebes ng gabi.

Kinailangan ng 19-anyos na Globe Ambassador at patuloy na hinahanap ang kanyang unang titulo sa WTA na si Eala ang isang oras at 23 minuto upang makamit ang unang pagtapak sa mailap na ikalawang round sa main draw at mapaganda ang nanlalamya nitong paglalaro sa nakalipas na mga buwan.

“First WTA Quarterfinal!! Fully focused for the next round,” post ni Eala sa kanyang social media page.

Sunod na makakaharap ng Hangzhou Asian Games double bronze medalist na si Eala ang dating Top 5 player na si Sara Errani o si Katarina Zavatska ng Ukraine sa quarterfinals.

Si Errani, isang dating French Open finalist, ay seeded 4th.

Si Eala ay nanggaling sa sunod-sunod na pagkatalo sa opening-round ngunit ngayon ay nakahanda na para sa mas malalim na pagtakbo sa isa sa mga warm-up event para sa Wimbledon at mapalapit din sa kanyang unang titulo sa WTA Tour.

Naitala ni Eala ang magkasunod na panalo matapos ang halos dalawang buwan mula nang maabot ang ikalawang round sa isang pro tour event.

Sa lima sa kanyang huling anim na paligsahan mula noong Abril 16, si Eala ay natanggal sa bawat pagkakataon sa tatlong set sa alinman sa qualifiers o sa pagbubukas ng round.

Ang tanging pagkakataon na nalampasan niya ang unang round ay ang WTA Masters Madrid Open noong Abril 25 nang pabagsakin niya ang dating US Open quarterfinalist na si Lesia Tsurenko ng Ukraine.

Nagawa itong putulin ni Eala sa pagwawagi noong Martes, Hunyo 18, nang malampasan niya si Carole Monnet ng France, 6-3, 7-5, upang buksan ang kanyang kampanya sa WTA Veneto Open.

Ang Veneto Open ay isang WTA 125 o Challenger event, na ikalawang pinakamataas na lebel ng kompetisyon sa women’s pro tour.

Ang torneo ay unang WTA 125 event na nilalaro sa grass courts at isa sa mga event kung saan ang mga manlalaro ay makakasali bilang paghahanda sa isa sa prestihiyosong torneo sa buong mundo na Wimbledon. (Lito Oredo)