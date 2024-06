Alex Caruso talon sa OKC kapalit ni Josh Giddey

TRINADE na raw ng Chicago Bulls si Alex Caruso sa Oklahoma City Thunder kapalit ni guard Josh Giddey, ayon sa ulat na unang inilabas ng ESPN.

Kailan lang, naging headline si Giddey, 21, nang akusahan ng pakikipagrelasyon sa isang babaeng underage. Inimbestigahan siya ng NBA at ng Newport Beach, California Police Department pero wala raw nahukay na patunay ng criminal activity.

No. 6 pick overall ng Thunder noong 2021, nasama sa All-Rookie Team si Giddey pero bumaba ang laro ngayong season. Lagi siyang binu-boo sa road games ng OKC.

Nag-average siya ng 12.3 points, 6.4 rebounds, 4.8 assists sa season pero bawas ang minuto sa playoffs at nawala sa starting lineup.

Point at shooting guard din si Caruso, 30, undrafted noong 2016 pero kinuha ng Lakers noong 2017 bago napunta sa Chicago noong 2021.

Tinapos ni Caruso ang nagdaang season sa average na career-high 10.1 points para sa Bulls, nasa All-Defensive First Team noong 2023 at sa second team nitong 2024. (Vladi Eduarte)