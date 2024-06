Kailangan na umanong pangunahan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pagkilos sa usapin ng West Philippine Sea (WPS) partikular ang patuloy na agresibong pagkilos ng China sa rehiyon.

Ito ang iminungkahi ni Bukidnon Rep. Flores kasabay ng pagsasabi na isa nang usaping militar ang patuloy na agresibong pagkilos at panghihimasok ng China sa exclusive economic zone (EEZ) ng bansa

“China has crossed the line. It is now time for the Armed Forces of the Philippines to take the lead in protecting Philippine sovereignty, UNCLOS Coastal State sovereign rights, and the lives of Filipinos in the West Philippine Sea and EEZ. This is a job for the AFP, not the PCG,” ayon kay Flores, miyembro ng House committee on defense.

Iminungkahi ni Flores, na dapat hawakan na ng AFP ang pagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal at maging ang pagsagawa ng “protective maneuvers” sa paligid ng WPS at EEZ.

Hayaan na umano ang PCG na tiyakin ang freedom of navigation o malayang paglalayag at pangingisda ng mga Pilipino habang ibigay naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang marine science activities at mapping missions sa National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA).

Mungkahi pa ng mambabatas na ang PNP Maritime Group ang magiging escort ng mga mangingisda gayundin ang pagharang at pagtugis sa mga smuggler.

Giit pa ng kongresista, kailangan na rin hikayatin ang ibang mga bansa na nagpapahalaga sa freedom of navigation sa WPS na magpakita ng suporta sa pamamagitan ng pagpapadala ng patrol boats o warships para sa PCG at Philippine Navy.

“We cannot deter China from its aggressive moves if we do not have the resources,” dagdag ni Flores. (Eralyn Prado)