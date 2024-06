49 pamilya naipit sa NPA, militar war binakwit

NASA 49 pamilya ang ini­likas ng militar at pansamantalang nanunuluyan ngayon sa evacuation center matapos silang maipit sa sumiklab na bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga miyembro ng New People’s Army (NPA) sa Alfonso Castaneda sa Nueva Vizcaya kahapon nang madaling-araw.

Ayon kay Lt. Col. Jerald Reyes, commander ng 84th Infantry Battalion ng Philippine Army, ito ay kasunod na rin ng isinasagawa nilang hot pursuit operations laban sa mga tumakas na rebelde para hindi madamay ang mga residente sa Barangay Abuyo ng nasabing lugar.

Dagdag ni Reyes, nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang kampo bandang alas-2:00 nang mada­ling-araw matapos silang magsagawa ng ope­rasyon laban sa mga miyembro ng Kilusang Lara­ngang Guerilla Tarlac-Zambales sa Sitio Marikit sa nasa­bing barangay

Tumagal ng ilang oras ang engkuwentro at magkatuwang na nakipaglaban ang mga sundalo at mga miyembro ng Special Action Force (SAF) ng Philippine National Police (PNP) hanggang tumakas ang mga rebelde.

Nagtayo na rin ng checkpoint ang mga awtoridad sa kahabaan ng Manuel L. Quezon National Highway sa Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya at ML Quezon National Highway, Marikit East, sa Barangay Abuyo. (Edwin ­Balasa)