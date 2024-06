Upang siguraduhin na mabilis ang pag-asikaso sa expropriation cases para sa mga national railway project, itinalaga ng Supreme Court (SC) ang 34 na regional trial court para humawak ng mga naturang kaso.

Itinalaga ng SC ang ilang regional trial court sa National Capital Region, Pampanga, Bulacan, Batangas, Laguna, Quezon, Albay, Camarines Sur, Sorsogon, Davao de Sur at Davao del Norte bilang special expropriation courts.

Binigyan ng kapangyarihan ang mga nasabing hukuman para desisyunan ang expropriation cases na may kinalaman sa mga national railway project tulad ng Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway System, at Mindanao Railway project.

Epektibo Hunyo 18, 2024 uunahin na ng mga itinalagang hukuman ang mga expropriation case ng national railway projects alinsunod sa mga umiiral na panuntunan at Republic Act No. 10752 o ang Right of Way Act. (Migo Fajatin/Prince Golez)