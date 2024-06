3 pasaway na tinedyer pumuga sa shelter

TATLONG menor de edad na pawang may kasong carnapping ang tinutugis ng pulisya matapos silang tumakas sa isang shelter sa Alfonso, Cavite noong Huwebes.

Ayon kay Marites Firma, 55-anyos, house parent leader ng Municipal Social Welfare Development (MSWD), bandang alas-9:51 nang uma­ga nang natuklasan nila na tatlo sa apat na child in conflict with the law (CICL) ang tumakas sa kanilang shelter sa Barangay Poblacion sa nasa­bing bayan.

Sinubukan nilang hanapin ang mga ito pero nabigo sila kaya ini-report na nila ito sa pulisya.

Nabatid na ang tatlong CICL na sina alyas ‘Jimuel’, ‘Chievas’ at ‘John’ ay sangkot sa kasong pagtangay ng motorsiklo noong Marso 10, 2024 pero mga menor de edad pa sila kaya isinailalim sila sa kustodiya ng MSWD.

Nakikipag-ugnayan na rin ang mga awtoridad sa mga magulang ng tatlong CICL habang patuloy ang paghaha­nap sa mga ito. (Gene ­Adsuara)