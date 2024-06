Vice Ganda, Bea Alonzo sanib-pwersa laban sa mga basher

Naloka ang netizens dahil nag-join forces sina Vice Ganda at Bea Alonzo sa recent Instagram story ni Meme!

Tampok sa nasabing Instagram story si Vice Ganda habang nakiki-party kasama si Bea Alonzo. Naganap ang nasabing party sa launch ng panibagong colorway ng travel essentials brand ni Bea Alonzo na Bash.

Pero ang hindi kinaya ng madlang netizens ay ang biglang hirit ni Vice ng, “Ito ang Bash na masaya.” Double meaning daw kasi ito at may laman, dahil kamakailan lang ay humarap si Meme Vice sa sangkatutak na bashing dahil sa isyung pamamahiya sa isang contestant sa noontime show na kinabibilangan niya.

Maging si Bea nga ay under fire nitong mga nakaraang buwan kasunod ng paghihiwalay nila ng fiancé na si Dominic Roque. Kaloka!

Marami naman ang nang-urot dahil tila join forces pa nga raw ang dalawa at nagpaparinig sa ‘common enemy’ nilang dalawa.

Sanib-pwersa nga raw sina Vice at Bea laban sa bashers.

Maraming netizens ang natuwa dahil tila sa kabila ng kaliwa’t kanang bashing’, ay happy at good vibes lang ang dalawang bituin ng ating showbiz industry. Bongga!

It goes to show rin na depende talaga sa outlook mo in life on how you will deal with things.

Sana nga ay marami sa atin ang gumaya kina Meme Vice Ganda at Bea na kering-keri maghatid ng good vibes kahit na maraming nega.

Ayun na! (Carl Balasa)