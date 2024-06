NANGUNA sa architects licensure examination ang isang graduate mula sa De La Salle University College of St. Benilde.

Siya si Louie Nathaniel Pascual Kiu na nakakuha ng pinakamataas na marka na 83.80% sa nasabing licensure examination.

Top performing school naman ang Polytechnic University of the Philippines (PUP) – Sta. Mesa na may 56 sa 60 na kumuha ng pagsusulit ang pumasa.

Ayon sa Professional Regulation Commission (PRC), abot sa 2,094 mula sa 3,370 test taker ang nakapasa sa pagsusulit.

Isinagawa ang pagsusulit noong unang bahagi ng buwan.

Ibinigay ang nasabing pagsusulit sa Metro Manila, Baguio, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao at Zamboanga. (Vince Pagaduan)