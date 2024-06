Isinusulong sa Senado ang malalimang imbestigasyon hinggil sa paglaganap ng mga pekeng birth certificate na ginagamit ng masasamang indibidwal, kabilang ang mga dayuhan upang makaiwas sa batas ng immigration at gumawa ng krimen sa bansa.

Inihain ni Sen. Sherwin Gatchalian ang Senate Resolution No. 1053 upang masiyasat ng kinauukulang komite ang posibleng pagkakasangkot ng sindikato sa paglaganap ng mga pekeng birth certificate.

“Maaaring mga sindikato ang nasa likod ng paglaganap ng mga pekeng birth certificate gayundin ang maliwanag na pag-abuso sa late birth registration system,” sabi ni Gatchalian.

Ang hakbang ng senador ay bunsod na rin ng kontrobersyal na birth certificate ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na ipinarehistro noong siya ay 19-anyos na at isinulat ang ina na isang Amelia Leal.

Sa pagsisiyasat ng Senado, lumabas na walang birth o marriage certificate si Amelia Leal.

Iniuugnay si Mayor Guo sa operasyon ng isang POGO hub sa Bamban, na kamakailan ay ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) at ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) dahil sa mga kaso ng human trafficking at serious illegal detention.

Isa ito sa dahilan sa pinataw na 6-month preventive suspension ng Ombudsman laban kay Guo at dalawa pang empleyado ng Bamban LGU.

Sa deliberasyon ng Senado noong nakaraang taon para sa 2024 budget ng Philippine Statistics Authority (PSA), ibinunyag ng ahensiya na hindi bababa sa 308 pekeng birth certificates ang ginamit para sa aplikasyon ng Philippine passports mula Enero hanggang Setyembre 2023. Anim sa mga birth certificate na ito ay pag-aari ng mga dayuhang nauna nang nabig¬yan ng Philippine passport. ¬(Dindo Matining)