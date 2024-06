Rolando Nolte liyamado sa Oaminal Open Chess

LALAHOK sina former Philippine Chess Olympiad players IM Rolando Nolte at FM Vince Alaan sa 2nd Gov. Henry S. Oaminal Open Chess Tournament na lalaruin sa AYA Hotel and Residences ss Clarin, Misamis Occidental sa Hulyo 9.

Nakalaan sa two-day event ang P355,000 na cash prize kung saan hahamigin ng magkakampeon sa Open Division ang P50,000.

Sina Nolte at Alaan ay mga miyembro ng Philippine Chess team nang ganapin ang World Chess Olympiad dito sa Pilipinas noong 1992 sa Philippine International Convention Center (PICC) sa Pasay City.

Inaasahang mapapalaban nang todo sina Nolte at Alaan dahil kasali ang mga tigasing woodpusher ng bansa tulad nina defending champion International Master Joel Pimentel, IM Ronald Bancod at US Master Almario Marlon Bernardino, Jr. kung saan ay tutulak din ng piyesa ang mga manlalaro mula sa Bukidnon, Misamis Oriental, Zamboanga at mga karatig-lungsod.

Ang second hanggang sixth placer ay mag-uuwi ng P30,000, P20,000, P10,000, P5,000 at P3,000, ayon sa pagkakasunod, habang ang 7th hanggang 10th placer ay makakatanggap ng P2,000 bawat isa.

Magkakaroon din ng premyong tig-P30,000 para sa mananalo sa top high School (under 17), Top Elementary (under 13) at Top Misamis Occidental.

Ang special category prizes ay nagkakahalaga ng P3,000 para sa Top Senior (60 above), Top Junior (20 below), Top Lady (U17), Top Lady (U13) at Top Lady (Open).

Samantala, dadalo si Asia’s First Grandmaster at Hall of Famer Eugene Torre para manguna sa ceremonial moves. (Elech Dawa)