Rhen Escano happy ang relasyon sa isang direktor

Kahit babae ang bida sa action movie na ‘Karma’, magugustuhan pa rin ito ng mga barako dahil wagas ang mga action scenes.

Dugo kung dugo, sabog kung sabog — na malinis ang pagkagawa at ‘di ka mapapa-“Ngeh, ano ‘yon?”

At feel na feel namin ang pagod ng bidang si Rhen Escaño habang pinanonood namin ang pelikula sa red-carpet premiere nito.

Ang dami kasi niyang itinumba sa movie. At mahusay ang pagkaka-atake niya dahil aakalain mong mahusay talaga siyang bumaril at mag-MMA (mixed martial arts).

In short, she delivered sa hinihinging aksyon. Pero ang galing din niya sa mga eksenang naiiyak na siya sa poot.

Samantala, nakausap namin si Rhen prior to the screening at natanong tungkol sa lagay ng kanya puso na ayon sa kanya ay “Happy at healthy.”

Present daw sa premiere at silent na sumu-support sa kanya ang nagpapa-happy at healthy ng puso niya, na isang direktor, na matagal nang nauugnay sa kanya ngunit ayaw niyang pangalanan.

Ayon kay Rhen, napag-usapan na raw nila na ‘wag nang masyadong isapubliko ang kanilang relasyon. Bagamat sa showbiz din nagwo-work, pribadong tao raw kasi si Direk. At bagama’t nai-direk na raw siya nito noon, iniiwasan din daw nilang maulit ‘yon dahil ayaw umano nilang maparatangang naggagamitan.

Anyway, showing na ang ‘Karma’ sa mga sinehan noong June 19. Congrats kay Rhen for pulling it off.

***

Aktor willing magpakita ng ‘behind’ sa Vivamax

Kasali rin sa pelikulang ‘Karma’ ang aktor na si Paolo Paraiso as kanang-kamay ng isang kingpin at natanong siya kung may sexy scene ba siya sa movie nila? Kilala kasi ang mga action films sa ‘Pinas na hinahaluan din ng sexy scenes.

“Wala nga, eh,” tonong nanghihinayang na sabi niya. “Inaantay ko ngang tawagan ako ni Boss Vic [del Rosario], eh.”

“Hindi nga, willing kang mag-Vivamax?” tumbok namin.

“Oo. Kaya ko pa naman!” game na sagot niya.

“Yan ang genre na tinatangkilik ng mga tao. That’s how you tell a story now. Nagkataon lang na may sexy. Tayo naman, trabaho natin is to tell a story.”

Sabat naman ng isang kasama katabi namin, “Willing kang magpakita ng p’wet?”

“P’wet lang?” nanunuksong biro niya. “Kahit sa mga kaibigan ko, nagdyu-joke-joke ako… you can see it on my Instagram, ‘pag nasa beach ako, binababa ko [ang swimming trunks ko], kunyari umiihi ako.”

Meaning, wala sa kanya ‘yon?

“Like, kabigan ko si Sid Lucero. Si Sid, ‘pag kailangan sa story, maghuhubad ‘yan!”

‘Yun na!