Inalok ng Malacañang na maging kalihim ng Department of Education (DepEd) si Marikina Rep. Stella Luz Quimbo subalit tinanggihan umano ito ng mambabatas.

Ayon sa source ng Abante, inalok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Rep. Quimbo sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin pero tumanggi ito sa hindi pa mabatid na kadahilanan.

Si Quimbo ay nagtapos na summa cum laude ng Bachelor of Science in Economics sa University of the Philippines-Diliman at na¬ging professor at department chairperson ng UP School of Economics. Siya ngayon ang senior vice-chairperson ng House Committee on Appropriations.

Ayon naman sa Presidential Communications Office (PCO), wala pang napipisil si Pangulong Marcos na kapalit ni Vice President Sara Duterte na nagbitiw sa DepEd noong Miyerkoles.