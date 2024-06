Pag-aruga, pagmamalasakit sa mga maysakit tungo sa mas malusog na kalusugan, maayos na kinabukasan

Isa sa mahalagang bahagi ng aking mga inisyatiba ay ang sikaping maiwasan ang kagutuman sa bansa. Dagdag pa rito ang importansya ng nutrisyon para malampasan ang anumang pagsubok sa ating kalusugan.

Kaya patuloy ang ating palugaw sa mga pampublikong ospital na may Malasakit Centers. Bukod sa tulong pampagamot na naibibigay ng 165 Malasakit Centers na naisulong sa pamamagitan ng batas na ating pangunahing inisponsor at iniakda, mahalaga rin ang pag-aalaga sa nutrisyon ng mga pasyente at pati na rin ng mga medical frontliners natin. Bawat mangkok na ating inihahain, dala nito ay malasakit at kaunting ginhawa para sa mga maysakit at nangangailangan.

Nitong nakaraang linggo lamang, sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City, sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan City, at sa Novaliches District Hospital sa Novaliches, Quezon City tayo namahagi ng ating palugaw bilang pag-aaruga at malasakit sa maysakit.

Ipinagpapatuloy natin ang ganitong feeding initiative dahil naniniwala tayo na ang malusog na komunidad ay simula ng isang malakas na bansa. Health is wealth, at ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino.

Patuloy rin tayo sa pakikisalamuha sa ating mga kababayan upang makatulong at marinig ang kanilang mga hinaing. Noong June 13, ating pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa 23 kooperatiba ng Davao Region sa Davao City sa ilalim ng Malasakit sa Kooperatiba program ng Cooperative Development Authority na ating sinusuportahan.

Sinaksihan din natin ang groundbreaking ng itatayong Multipurpose Building sa Balay Dangupan sa siyudad na ating isinulong na mapondohan. Kinumusta rin natin at hinatiran ng tulong ang 55 senior citizens na nasa pangangalaga ng Co Su Gian Home for the Aged. Nagbigay rin tayo ng gift packs sa mga staff doon.

Noong June 16, binisita natin ang itinayong Ibajay District Hospital Emergency Complex sa Ibajay, Aklan, isang proyektong ating sinuportahan bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance. Pinuntahan din natin noong araw na iyon ang itinatayong Super Health Center doon.

Pinangunahan din natin ang pagkakaloob ng tulong sa 2,000 residente ng Ibajay, kasama sina Governor Joen Miraflores at Mayor Jose Miguel Miraflores. Dumalo rin ako sa opening ceremony ng Liga ng mga Barangay-Guimaras Chapter Provincial Congress na ginanap sa Boracay Island.

Pagbalik sa Maynila ay dumalo tayo sa Floral Artists of Davao’s Padre de Familia exhibit sa San Juan City. Sa araw ring iyon ay nagpadala ako ng mensahe para sa Philippine Councilors League-Palawan Federation sa Puerto Princesa City.

Noong June 17, binisita natin ang itinayong evacuation center sa Agoncillo, Batangas na ating sinuportahan kasama sina Congw. Maitet Collantes, Vice Gov. Mark Leviste, at Mayor Cindy Reyes. Sinaksihan din natin ang inagurasyon ng Super Health Center doon. Namahagi rin tayo ng dagdag na tulong sa 500 residenteng nawalan ng hanapbuhay sa Agoncillo, na mabibigyan din ng pansamantalang trabaho sa ating pakikipagtulungan sa DOLE.

Nagtungo rin ako sa bayan ng Laurel kasama sina Mayor Lyndon Bruce, Vice Mayor Aries, at iba pang opisyal para sa isang boodle fight bilang pagdiriwang ng Tilapia Festival sa lugar. Pagkatapos ay nagkaloob din tayo ng tulong sa 550 benepisyaryo na nabigyan din ng pansamantalang trabaho.

Noong June 18, nag-inspeksyon tayo sa itinatayong Super Health Center sa Tarragona, Davao Oriental na nagdiriwang din ng kanilang 55th Araw ng Tarragona. Namahagi rin tayo ng tulong sa humigit-kumulang 1,500 mahihirap na residente sa lugar, bukod pa ang 500 na mangingisda na nabigyan din ng pansamantalang kabuhayan.

Nagtungo rin tayo sa bayan ng Banaybanay na nagdiriwang din ng kanilang founding anniversary. Namahagi tayo ng suporta sa mahigit 2,000 mahihirap, at tulong pinansyal sa halos 2,500 benepisyaryo sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Nakisaya rin tayo sa 58th Araw ng San Isidro.

Dumalo rin ang aking opisina sa Liga ng mga Barangay-Leyte Chapter Provincial Congress kung saan kinumusta ko rin ang kalagayan ng mga barangay officials sa probinsiyang iyon.

Noong June 19, nasa Davao Oriental pa rin tayo para mamahagi ng tulong sa higit tatlong libong kababayan. Nakatanggap din sila ng financial aid sa ating pakikipagtulungan kasama ang national at local government. Dumalo rin ako sa 16th Mindanao Geographical Conference ng Philippine Association of Local Government Accountants sa Mati City bilang kanilang keynote speaker.

Samantala, naghatid naman ng tulong ang aking Malasakit Team sa mga kababayan nating nahaharap sa iba’t ibang krisis kasama na ang mga biktima ng sunog tulad ng 137 sa Bacoor City, Cavite; 155 sa Cagayan de Oro City; 25 sa Lucena City, Quezon; at 323 sa Parañaque City.

Namahagi rin tayo ng tulong sa mga nabiktima ng pagputok ng Mt. Kanlaon sa mga bayan ng Pontevedra, La Castellana, at Moises Padilla, at sa mga siyudad ng Bago, at La Carlota sa lalawigan ng Negros Occidental, at Canlaon City sa Negros Oriental.

Napagkalooban din natin ng tulong ang mga mahihirap na residente kabilang ang 1,500 sa Hinatuan, Surigao del Sur katuwang sina Gov. Ayec Pimentel at Senator Joel Villanueva; 201 sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental kasama si Mayor Mac dela Cruz; 1,000 sa Gabaldon at 1,000 sa Llanera, Nueva Ecija katuwang si Cong. GP Padiernos; 453 sa Roxas, Oriental Mindoro kasama si Mayor Leo Cusi; at 200 sa San Vicente, Northern Samar kaagapay si Mayor Egay Catarongan. Nakatanggap din sila ng hiwalay na tulong mula sa pamahalaan.

May suporta rin tayong ibinaba sa mga displaced workers—73 sa Parañaque City katuwang si SK Chairman Julia Labarda; 98 sa Urdaneta City, Pangasinan katuwang si Brgy. Captain Danny Ildefonso; 156 sa Tandag City, Surigao del Sur kasama si Mayor Roxanne Pimentel; 156 sa Claver, Surigao del Norte sa pakikipagtulungan ni Vice Governor Eddie Gokiangkee; 73 sa Pasay City kasama si Councilor Tonya Cuneta; at 6,741 sa iba’t ibang lugar sa Zamboanga del Sur sa pakikiisa ni Congw. Divine Yu.

Nagbigay rin tayo ng karagdagang suporta sa mga CHED scholars kabilang ang 1,558 sa Pagadian City, Zamboanga del Sur; 225 senior high school students mula sa Samar at Leyte; at 45 TESDA trainees sa San Agustin, Surigao del Sur.

Sinaksihan naman ng aking opisina ang groundbreaking ng Super Health Center sa Santa Cruz, Marinduque; at inauguration ng dalawa pang Super Health Centers sa Kidapawan City, North Cotabato.

Bilang inyong Mr. Malasakit, ang inyong suporta at pagmamahal ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon na magpatuloy sa paglilingkod. Patuloy akong magseserbisyo sa inyo dahil bisyo ko ang magserbisyo, at naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos.