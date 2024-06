Nanawagan ang pamunuan ng Manila International Airport Authority (MIAA) sa kung sino man ang nakaiwan na tumataginting na $18,800 sa NAIA Terminal 3, nitong Huwebes nang madaling-araw.

Batay sa report na nakarating kay MIAA general manager Eric Ines, pasado alas-12:00 nang hatinggabi ay nagwawalis ang building attendant na si Rosalinda Cellero sa ilalim ng mga upuan sa lampas na ng immigration counters at Office for Transportation Security (OTS) human x-ray machine sa NAIA Terminal 3, departure area nang bigla niyang nawalis ang dalawang maumbok na puting medyas.

Nang hawakan niya ang medyas, naramdaman niya na may laman ito at nang buksan niya ay dito na tumambad ang mga US bill.

Agad naman ipinagbigay alam ni Cellero sa kanyang head supervisor na si Victoriano Arcival ang kanyang napulot at agad naman siyang sinamahan sa lost and found section para i-turn over ang nasabing cash.

Sa ngayon wala pang nag-claim sa nasabing pera na hawak ngayon ng APD dahil walang pagkakakilanlan kung kanino at sino ang may-ari ng mga nasabing¬ dolyares.

Sa inventory, ang unang medyas ay naglalaman ng 28 piraso ng tig-$50 at 76 piraso ng tig-$100 o kabuuang $9,000.00 habang ang pangalawang medyas ay naglalaman naman ng 98 piraso ng $100 na nagkakahalaga ng $9,800.00. Sa kabuuan, umabot ito sa $18, 800 o katumbas na P1,106,400 sa rate na P58.18 bawat isang US dollar.