May $2 bilyong (P117 bilyon) net foreign exchange ang pumasok sa bansa nitong Mayo dahil sa pangungutang ng pamahalaan sa abroad sa pama¬magitan ng pag-isyu ng global bonds.

Dahil sa inutang na $2 bilyong global bonds ng pamahalaan noong Mayo, nagkaroon ng $1.6 bilyong surplus sa tinatawag na balance of payments sa unang limang buwan ng taon.

Ang balance of payments ang talaan ng lahat ng mga transaksiyon ng Pilipinas sa iba’t ibang mga bansa tulad ng mga foreign borrowings, exports, imports, remittances ng mga overseas Filipino workers, mga pumapasok at lumalabas na investments, at mga binabayarang foreign debt.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, dumami ang laman ng kaban ng ginto, dolyar, at iba pang foreign exchange na pinapa¬ngalagaan nito na uma¬bot na sa $105 bilyon nitong katapusan ng Mayo mula sa $102.6 bilyon noong katapusan ng Abril.

Nababawasan ang laman ng kaban o ang tinatawag na gross international reserves (GIR) kapag mas ma¬rami ang lumalabas na pera sa bansa. (Eileen Mencias)