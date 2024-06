Tinutugunan na ng gobyerno ang problema sa kakapusan ng mga nurse sa bansa sa pamamagitan ng programang pangangasiwaan ng pribadong sektor.

Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang ang Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group at tinalakay ang mga programa para madagdagan ang mga nurse sa bansa.

Ini-report ni Paolo Borromeo ng PSAC sa Pangulo na umuusad na ang board review ng 457 clinical care associates (CCAs) at nagre-recruit na ng ikalawang batch para sa May 2025 board examinations.

Ang CCA program ay binuo para sa mga nursing graduate na hindi nakapasa sa board at tutulu¬ngan ng gobyerno at PSAC para makapag-review at makapasa sa board.

“We continue to look for more CCAs around the country. It’s a work in progress, I think 457 additional nurses assuming all of them passed will be a big addition to our list of nurses,” ani Borromeo na siya ring Pangulo at CEO ng Ayala Healthcare Holdings, Inc. (Aileen Taliping)