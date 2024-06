SA wakas, nakamit ng isang lola ang pangarap niyang master’s degree sa Stanford University sa edad na 105.

Sinimulan ni Virginia ‘Ginger’ Hislop ang kanyang graduate school noong 83 anyos siya.

Tinanggap ni Hislop ang kanyang diploma para sa master of arts in education sa seremonya ng pagsisimula ng Graduate School of Education (GSE) ng nasabing unibersidad noong Hunyo 16.

Nagsimula ang kanyang journey sa Stanford noong 1936 nang pumasok siya para sa kanyang bachelor’s degree na natapos niya noong 1940.

Hinangad niyang makakuha ng master’s in education upang makapagturo siya.

Matapos tapusin ang kanyang coursework at bago niya isumite ang kanyang panghuling thesis, huminto si Hislop sa pag-aaral habang ang kanyang nobyo noon na si George Hislop ay naglingkod sa militar noong World War II hanggang magpakasal sila.

Hindi na naituloy ni Hislop ang inaasam na master’s dahil nagkaroon na siya ng dalawang anak.

Dahil sa kagustuhang matapos ang nasimulang degree, nakipag-ugnayan ang manugang niya sa Stanford University tungkol sa kanyang degree. Sa natapos na coursework, nagkaroon si Hislop ng mga credit upang tapusin ang degree.

Kinaaliwan ang munti niyang speech sa GSE commencement ceremony nang maglitanya siya ng ‘My goodness’ at ‘I’ve waited a long time for this.’ (Vince Pagaduan)