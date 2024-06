Kathryn Bernardo flinex pagiging ‘yaya’ sa niece

Kahit sikat na sikat na at nangungunang celebrity endorser sa bansa, hindi pa rin talaga nakakalimutan ni Kathryn Bernardo ang paglalaan ng precious time para sa kanyang pamilya lalo na sa mga pamangkin niya.

Kahit sobrang busy ng kanyang schedule, naglalaan talaga ng oras si Kathryn para maalagaan ang mga pamangkin na sina Lhexine, Keanan, at Qyona.

Noon pa man ay homebody na si Kath, mas gusto talaga nito ang mag-stay sa bahay para makasama ang mga mahal sa buhay. Ito siguro ang reason kung bakit nananatiling humble at hindi pumapasok sa ulo ng aktres ang kanyang kasikatan. Grounded siya dahil sa kanyang pamilya.

Dalagita na ang unang pamangkin niyang si Lhexine pero lumaki itong laging kasama ang kanyang Tita Kath.

Ngayon nga, ito na ang paboritong kasama ng aktres ‘pag nagpupunta ito ng mga salon at nagsa-shopping.

Ngayon nga ay aliw na aliw din ang Asia’s Phenomenal Superstar sa kanyang toddler niece na si Qyona.

Wala siyang keber kahit maghapon siyang mag-yaya sa bunsong pamangkin. Super enjoy siya ‘pag kasama ang mga kids sa house nila.

Pinusuan nga ng fans at netizens ang mga pinost na photos at videos ni Kath sa kanyang Instagram kung saan makikita ang bonding ng mag-tita sa swimming pool ng kanilang mansyon.

Mapapanood din sa IG reel ni Kath ang pagwo-workout nila ng ate niyang si TinTin habang naglilikot at naglalaro sa gilid nila ang bunsong anak ng ate niya.

Saksi ako kung gaano ka-love ng aktres ang mga pamangkin, bukod sa pagiging pet-friendly at fur mom, malapit din sa puso ni Kath ang mga bata lalo na ang mga anak ng mga nakakatandang kapatid niya.

Bale tatlo na ang pamangkin ni Kath, dalawang niece mula sa panganay nilang si Tin, at isang nephew from her Kuya Kevin. Tanging ang Ate Kaye niya na lang ang wala pang anak sa mga kapatid niya. (Ogie Rodriguez)