Justin Brownlee, Gilas paaamuin Mustangs

SASALANG ang Gilas Pilipinas sa Send-Off Friendly Match kontra Taiwan Mustangs sa June 24 sa PhilSports Arena sa Pasig.

Bahagi ito ng paghahanda ng Nationals sa FIBA Olympic Qualifying Tournament.

Libre sa publiko ang Gilas-Mustangs game, tipoff ay 6 p.m.

Ayon sa Samahang Basketbol ng Pilipinas, mapapanood din ang laro nang live sa One Sports, One Sports+ at sa Pilipinas Live.

Napaulat kamakailan na kinuha ng Mustangs sina ex-NBA players Dwight Howard, DeMarcus Cousins at Quinn Cook para isabak sa bagong tatag na The Asian Tournament.

Balik sa Gilas si Justin Brownlee bilang naturalized player.

Inaasahang makakasama niya sa team sina newly-crowned PBA Philippine Cup champion at Finals MVP Chris Newsome ng Meralco, June Mar Fajardo at CJ Perez ng San Miguel, Scottie Thompson ng Ginebra, Calvin Oftana ng TNT, Dwight Ramos, Kevin Quiambao, Carl Tamayo at Kai Sotto.

Kinuha rin daw sina Japeth Aguilar ng Gins at Mason Amos para kina injured Jamie Malonzo at AJ Edu.

Kinabukasan, biyaheng Europe na ang squad ni coach Tim Cone para sa dalawa pang tuneup games kontra Turkey at Poland national teams.

Sa July 2-7 ang OQT sa Riga, Latvia, kagrupo ng Pilipinas sa qualifying ang hosts at Georgia. (Vladi Eduarte)