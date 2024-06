Johann Chua pangarap maging world champion

NABIGO man si Pinoy cue artist Johann “Bubwit” Chua sa katatapos na World Pool Championship na nilaro sa Jeddah, Saudi Arabia kamakailan ay naniniwala pa rin siyang malapit nang dumating sa kanya ang pagkakataon upang tanghaling susunod na Pinoy world champion.

Hanggang semifinals lang umabot si reigning World Cup of Pool ruler kasama si James Aranas na si Chua matapos maligwak kay Albanian pool player Eklent Kaci, 6-11.

Target ni Chua na maging panglimang Filipino world champion na kinabinilangan nina Efren “Bata” Reyes (1999), Ronnie Alcano (2006), Francisco “Django” Bustamante (2010) at Carlo Biado (2017).

Hindi naipagpatuloy ang 6-2 bentahe ni Chua, lumanding siya sa tie sa third place.

“Time will pass, no one will remember who came in third place, but I will,” saad ni Chua.

Ayon pa kay Chua, gagamitin niya ang kanyang semis exit para maging matatag at mas mag-umento sa susunod na tournament.

“I’ll always remember this experience, the arena, the games I played in this tournament, and those people who supported me during this process,” ani Chua.

Tinalo ni Chua sina Hamzaa Ali, Albin Ouschan, Ko Ping Han, Max Lechner, Mohammad Soufi at Dang Jin Hu bago sumampa sa semifinals.

“I’m more than grateful, I was able to place deep and push myself further than what I expected. It’s still surreal,” pagtatapos ni Chua. (Elech Dawa)