Jema Galanza nasasabik sa mga bagets na Alas

NASASABIK na si Jessica Margaret “Jema” Galanza na tulungan ang mga batang miyembro ng Alas Pilipinas bilang isa sa mga reinforcement ng team sa FIVB Challenger Cup sa Hulyo 4 hanggang 7 sa Ninoy Aquino Stadium.

“Sobrang excited ako dahil ngayon ay makakabalik na ako para sa national team at makaranas muli ng mga international games,” sabi ni Galanza, naglaro para sa Philippine women’s volleyball team sa nakalipas na dalawang Southeast Asian Games.

Si Galanza, ang reigning PVL Finals MVP ng Creamline Cool Smashers, ay nagagalak na makasali sa isang bagong hitsura na pambansang koponan na binubuo ng AVC Challenge Cup bronze medalist team nina Sisi Rondina, Eya Laure, Fifi Sharma, Thea Gagate, Dawn Macandili-Catindig, Cherry Nunag, Dell Palomata, Faith Nisperos, Jennifer Nierva, Arah Panique, Julia Coronel at Vanie Gandler.

Nadagdag sa training pool ang Creamline star matapos na hindi makapaglaro sa Alas Pilipinas sa AVC Challenge Cup dahil sa pinakahihintay na biyahe ng Cool Smashers sa Spain.

“Malaki talaga ang pinagbago ko at sobrang saya ko sa mga batang kasama ko dahil na-challenge ako at marami akong natutunan. Nakakatuwa kasi mas relaxed sila kasi mga bata na sila ngayon,” sabi ni Galanza.

“I’m sorry I didn’t play in the national team kasi wala akong Creamline na kasama dati. It’s a good challenge for me to be with my teammates kaya kailangan ko talagang mag-adjust sa sistema ni coach Jorge.”

Nagpapasalamat ang do-it-all spiker na makasamang muli ang matagal nang kakampi na si De Guzman, na nangunguna sa pagse-set sa opensa ng Alas.

“Siyempre, hindi lahat ng adjustments ay available. Alam namin ang mga galaw namin sa court pero super happy ako kasi alam ko kung paano niya pangungunahan ang Creamline,” sabi ni Galanza. “Ayokong tumakbo dahil alam ko kung paano nangunguna si Ate Jia.”

Nagpapasalamat din si Galanza sa mainit na suporta na natanggap niya sa maikling Alas Pilipinas men at women’s team meet and greet sa VNL noong Miyerkoles sa Mall of Asia Arena.

“Kahit ayaw naming matalo, laging sumusuporta ang mga Pinoy volleyball fans. Sa tingin ko, lumalaki talaga ang volleyball community at tumataas ang level ng competition kaya marami kaming natanggap na suporta,” sabi nito. (Lito Oredo)