Jaro Cathedral ipatutupad dress code sa mga magsisimba

SIMULA sa Hulyo 1, magpapatupad ng dress code ang Jaro Metropolitan Cathedral sa mga magsisimba rito.

“You are entering a cathedral, not going to the beach,” paalala ni Reverend Father Angelo Colada sa mga nagsisimba sa Jaro Metropolitan Cathedral bilang reaksyon sa aniya ay walang pakundangang istilo ng pananamit, partikular ng mga kabataan.

Ayon kay Father Colada, director ng social communication office ng Archdiocese of Jaro, dapat ay disente o presentable ang kasuotan ng mga nagsisimba lalo na ang mga babae.

“‘Wag naman kayong papasok sa simbahan na parang maliligo kayo sa dagat, ‘yung kaunti na lang ang mga nakatakip sa katawan ninyo. ‘Wag ‘yung labas ang pusod, nakaluwa halos ang dibdib. Sa sapatos ay ubra na ang sarado o closed shoes,” dagdag ng pari.

“You are in the presence of the Lord, so wear what is proper if you truly value the Eucharist. Some churches even prepare long skirts and veils for tourists or devotees visiting to pray,” diin ng pari.