KUNG dati’y iniyakan ng bride ang sumablay niyang kasal, ngayon naman ay abot hanggang tenga ang ngiti nila ng kanyang groom matapos bumuhos ang higit P1 milyong halaga ng mga regalo sa kanilang wedding take 2.

Kahit hindi maganda ang naging karanasan sa araw ng kanilang kasal dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pari sa simbahan sa Amlan, Negros Oriental, nagmistulang blessing in disguise pa ang mga pangyayari upang maisakatuparan ang dream wedding ng mag-asawang Janine at Jove Deo Sagario

Mula sa simpleng kasalan, bumuhos ang mahigit P1 milyon halaga ng regalo mula sa iba’t ibang tao at grupo para sa panibagong kasal nina Janine at Jove.

Bukod dito’y libre ring nagbigay ng kanilang serbisyo sa kanilang kasal ang mga wedding photographer, videographer, coordinator, stylist, makeup at wardrobe artist, food supplier at venue.

Kaya naman bakas na bakas sa mukha ng mag-asawa ang saya nang matupad ang kanilang dream wedding free of charge. Namangha rin ang mga netizen sa kinalabasan ng take two ng kanilang kasal.

“Makapanindig ang balahibo! Humanity wins. The power of social media is very strong if used them in the right way like this situation. All good samaritan step- in to make their wedding unforgettable in a pleasant way. Congratulations to all the sponsors…”

“Wow!!!humanity at its finest! God bless you all kind souls who made this possible for the couple.”