Heart Evangelista ‘pinaglalaway’ sa inggit mga basher

“They can report and sabotage all they want.”

‘Yan ang matapang na statement ni Heart Evangelista sa kanyang recent Instagram post kung saan tampok ang binahaging screenshots ng isang netizen na nagpakita na restricted na naman ang ilang actions sa account ni Heart!

Matatandaang nagkaroon na si Heart ng kaparehong isyu simula pa noong nakaraang taon, kung saan tila sinasadya umanong i-mass report ang kanyang social media accounts upang ma-shadow-han ito o malimitahan ang mga nakakakita sa kanyang mga content online, na karamihan ay mga ganap sa Fashion Week.

Sa isang panayam noon kay Heart, inamin nitong nainis at na-pressure siya dito, pero mukhang palaban na ngayon si Heart dahil this time around ay dedma na siya ayon na rin sa kanyang Instagram story.

Tsika niya nga ay, “Not here anymore for the numbers, clout, or work (in a sense). I’m here to LIVE and SHOP,” kaya naman puwede nang maglaway sa inggit ang mga bashers, no! Talagang hindi na apektado ang actress-fashion icon sa mga dirty tricks ng mga haters niya.

Tuloy-tuloy nga lang din ang mga rampa ni Heart na kasalukuyang nasa Paris Fashion Week Menswear, kung saan talagang pinagkakaguluhan siya ng international press. Bongga talaga!

Halata rin sa mga rampa at litrato ni Heart na masayang-masaya siyang nagpapaikot-ikot sa harap ng mga camera habang suot ang mga pangmalakasang outfit.

Iba talaga ang nagagawa ‘pag masaya ka lang sa ginagawa mo, and as for the Philippines’ fashionista darling, it really shows.

Ayun na! (Carl Balasa)