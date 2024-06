Grand Jackpot lalarga sa 3YO

MASISILAYAN ang husay ng kabayong si Grand Jackpot sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Sasakyan ni jockey AP Asuncion, makikilatis si Grand Jackpot kontra apat na mahuhusay din na batang kabayo sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner, ang ibang makikipagtagisan ng bilis kay Grand Jackpot ay sina American Ford, Sunny Nature, Moderna at Bayanihan.

Pasisibatin ang nasabing karera sa race 1 kung saan ay suportado ito ng Philippine Racing Commission.

Kukubra rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, anim na karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes, magsisimula ang bakbakan sa alas-5 ng hapon.

Tiyak na aabangan din ng mga karerista ang labanan ng anim na kabayo sa Philracom Rating Based Handicapping System na pakakawalan sa pangalawang karera.

Mag-uunahan sa meta sina Hook The Hustler, Dugong Bughaw, Biglang Buhos, Mr. Old Rich, Daginding at Preethi. (Elech Dawa)