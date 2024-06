Golloso, Casera, Monteroza patok

NAG-COMMIT na sa Microsmith MPBL 21U D-League team ang champion ng PCUBL na sina Gian Golloso, Miguel Casera at Bobet Monteroza sa darating na conference.

Kahit na sila ay 18-anyos lamang, tiwala ang Microsmith management na puwede nang sumabak ang mga ito sa mga 21-anyos na kalaban dahil sa PCUBL na liga ay ganoon din naman.

Naglaro sila sa mas matandang edad, makakasama din sina Rosfer Palad, Gio Detera, Kimwel Canlas at Josh Orbaña na mga kasama nila sa champion team juniors ng PCUBL kaya nagpapasalamat ang inyong lingkod bilang manager at consultant ng buong division ng Microsmith team na 14U, 16U, 18U at 21U sa walang sawang suporta.

***

Binabati ko ang La Salle-Zobel sa bago nilang liga na Asiabasket kung saan pinangugunahan ng former PBA at Ateneo standout Jai Reyes sa isang grassroot tournament na binuo niya.

Ang La Salle-Zobel ay hahawakan ng multi-titled coach na si Boris Aldeguer, ang mga kasali dito ay ang malulupit na eskuwelahan gaya ng Adamson, UST, FEU, Ateneo, Mapua at marami pang iba.

***

Magkaroon ng tryout sa born 2012 ang Elite Philippines kung saan pupunta sila sa Singapore ngayong October 28, 2024.

Mag-mesaage sa Facebook page ng Elite Phillippines.

Ito po ay libre at walang babayaran kahit singko, marami nang napatunayan ang Elite Philippines sa iba’t ibang liga maging sa labas ng bansa.

Marami na ring naglaro dito na napunta sa magagandang eskuwelahan na naglalaro sa UAAP at NCAA juniors.

***

Natapos na NBA 2023-2024 season at nagwagi ang Boston Celtics dahil sa malupit nilang depensa kaya hindi umubra ang Luka “magic’.

Pero abangan natin ang pagbabalik ng mga koponan kung saan makikita natin ang mga malulupit na trade.