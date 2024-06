Fil-Am actress kinabog sina Xian, Sanya, KD, Josh

Usap-usapan nga ang pagiging flop ng mga pelikulang ‘Playtime’ na pinagbibidahan nina Xian Lim, Sanya Lopez, Coleen Garcia at co-produced ng GMA Pictures at Viva Films.

Pati ang pelikulang ‘Fruitcake’ na ang ilan sa mga bida ay sina Joshua Garcia, KD Estrada, Empoy Marquez, Kaila Estrada, at iba pa at produced ng Cornerstone Studios.

Nakaka-sad nga na kahit maituturing na mga sikat ang bida ng dalawang pelikula ay hindi naging bongga ang kita nila sa takilya!

Sabi nga, wala pa talagang naging blockbuster na pelikula ngayong 2024.

Eh after pa naman ng mga bonggang pelikula ng Metro Manila Film Festival 2023, na marami ang namayagpag sa takilya, marami rin ang nag-expect na gaganda na ang takbo ng local movie industry.

Nakakalungkot nga lang talaga ang nangyari sa dalawang pelikula, although may mga pa-block screenings ang mga fans, ha!

Sabi nga ng isang taga-GMA Pictures, ang fans daw ni Xian ay may mga pa-block screenings.

Ang fans din ng ibang stars ng ‘Fruitcake’ ay balitang nagpa-block screenings din.

Nakasabay nga kasi sa showing ng ‘Playtime’ at ‘Fruitcake’ ang ‘Inside Out 2’ kaya ‘yung mga sinehan na natanggal sa dalawang local movie ay naibigay sa nasabing Hollywood movie.

At alam n’yo ba na sa ‘Inside Out 2’ ay may isang Fil-Am actress na kasama?

Si Liza Lapira ang tinutukoy namin na nag-voice nga sa Disgust character sa pelikulang iyon.

Noong nag-premiere night nga sa Hollywood ang ‘Inside Out 2’ ay bumida talaga sa red carpet si Liza, ha!

Pinagkaguluhan nga siya ng mga Fil-Am at iba pang um-attend sa nasabing premiere night.

Pinost nga rin ng Fil-Am photographer na si Sthanlee B. Mirador ang mga litrato ni Liza sa kanyang social media accounts.

Sabi ng ilang nakausap at napagtanungan namin about Liza, kilala na rin daw talaga ito sa Hollywood at marami na ring naging proyekto.

So bongga, ha!

Sabi nga ng ibang mga nakakaalam, na isang Fil-Am ang nag-voice sa character na Disgust sa ‘Inside Out 2’, ang bongga raw ni Liza. At kahit kinabog daw ng Hollywood movie ang ‘Playtime’, ‘Fruitcake’, at least may kababayan tayong kasama sa pelikulang iyon.

Anyway, sabi nga pala ng isang insider ng ‘Playtime’, nakabawi na raw sila sa streaming, TV rights dahil hindi naman malaki ang budget nila sa paggawa ng pelikulang pinagbidahan nina Xian, Sanya, Coleen.

Hindi lang kami sure kung ang ‘Fruitcake’ ba ay naibenta na rin ang streaming, TV rights.

For sure, kung naibenta o maibebenta nila iyon, makakabawin rin naman ang ‘Fruitcake’, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)