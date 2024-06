Ex-police major dinakma sa drug bust

ISANG dating police major na sinibak sa serbisyo ang dinakip ng mga awtoridad matapos itong mabitag sa inilatag na buy-bust operation at nakumpiskahan ng mahigit sa P100,000 halaga ng pinaniniwalaang shabu sa Las Piñas City noong Martes.

Sa report na isinumite ni Las Piñas City Police chief P/Col. Sandro Jay DC Tafalla sa Southern Police District (SPD), kinilala ang suspek na si ex-Major Reynante Ibon, 54 anyos at residente sa Immaculate Village Mataas na Kahoy, Batangas City.

Dinakma ang suspek sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Las Piñas City Police sa kanto ng Saging at Strawberry st., sa Barangay CAA bandang alas 12:20 nang madaling araw.

Ilan sa mga narekober dito ang pitong pirasong transparent plastic sachet na naglalaman ng 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P102,000, puting Nissan X-trail na may plate number ZRU 718, cellular phone Redmi 6 pro color blue, rubber pouch at isang cal.45 pistol na kargado ng apat na bala.

Dinala si Ibon sa SPD Forensic Unit para sumailalim sa drug test.

Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation.(Betchai Julian)