Donny Pangilinan kahit pawisan sa Spain, fresh pa rin

Kahit pawisan, may bigote at goatee na, guwapong-guwapo pa rin ang mga netizen kay Donny Pangilinan.

Ito ang new look ni Donny habang nagbabakasyon sa Spain.

Kumalat ang latest photo ng aktor sa online world dahil sa Facebook post ng kababayan nating naninirahan sa Madrid, Spain na si Elmer Balberona Ermino.

Pinusuan ng netizens at agad ngang nag-trending ang mga photo at videos ni Donny habang naglalaro ng basketball.

Super thankful ang mga fan sa ayudang pinost ni Elmer sa FB. Flinex kasi ng nasabing OFW sa social media ang paglalaro nila ng basketball ni Donny, kasama pa ang ibang mga kababayan natin sa lugar na iyon,

Sa X, kanya-kanyang repost ang DonBelle at solid Donny fans. May mga faney pang binibiro ang aktor sa bagong look nito.

“Ang hot ni Donato. Bagay sa kanya may mustache and beard.”

“Hello po sa tito kong pogi na nasa Spain!”

“May bigote man or wala, super pogi pa rin ni Donny, sana all kahit pawisan na, fresh pa rin.”

Samantala, puring-puri naman ng ating mga kababayan ang husay sa paglalaro ng basketball at ang pagiging down-to-earth ng aktor. Napaka-simple raw nito, walang ere at hindi umastang sikat na artista.

Wala nga raw keber si Donny na maglaro kasama nila kahit mainit sa open court na pinaglalaruan nila sa Parque Canal sa Madrid.

Game na game rin si Donny na nakipagkulitan sa mga kapwa Pinoy na nakalaro niya ng basketball.

Generous din si Donny nang hiniritan siya ng video greetings pagkatapos maglaro.

Bongga!