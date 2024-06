Madadagdagan na ang mga sasakyang gaga¬mitin ng Department of Health (DOH) sa kanilang serbisyo matapos aprubahan ng Department of Budget and Management (DBM) ang P387 milyon na pondo para sa pagbili ng mga sasakyan.

Pinirmahan na ni DBM secretary Amenah Pangandaman ang Authority to Purchase Motor Vehicles ng DOH para bumili ng 141 units ng mga sasakyan kabilang na ang land at sea ambulances, gayundin ang van para sa pag-transport ng mga pasyente.

Ang pagbili ng mga sasakyan ng DOH ay bahagi ng Health Facilities Enhancement Program upang matugunan ang kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at upang madali ang pag-access sa mga pasi¬lidad at serbisyo.

Sinabi ng kalihim na ang health facilities enhancement program ng DOH ay alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng episyenteng serbisyong pangkalusugan ang lahat ng mga Pilipino. (Aileen Taliping)