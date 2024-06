NAGPALABAS ng babala ang Civil Service Commission (CSC) sa publiko hinggil sa mapanlinlang na grupo o indibidwal na nagpapakilala bilang opisyal o kawani ng kanilang ahensiya, na nanghihingi ng pabor, gayundin ang sensitibong impormasyon o dokumento.

Paalala pa ni CSC Chairperson Karlo Nograles sa lahat, maging alerto sa mga natatanggap na mensahe, email, o tawag sa telepono mula sa nagsasabing ito’y tauhan ng CSC lalo na kung humihingi ng mahalagang impormasyon o documents.

“May mga natanggap kaming reports na may nagpapanggap na mga kawani ng CSC upang makahingi ng impormasyon, pera, o pabor mula sa mga ahensya ng pamahalaan at maging sa publiko. We are reminding the public to be vigilant by directly verifying the authenticity of the transaction from the CSC Regional or Field Office concerned,” pagbibigay-diin ni Chairperson Nograles.

Una nang nag-abiso ang CSC sa publiko na wala itong binibigyan na sinumang personalidad o grupo para gamitin ang pangalan at logo ng kanilang ahensiya, kasama na ang lumang CSC emblems, para sa anumang aktibidad o online promotion, gaya at hindi limitado lamang sa solicitation, recruitment, production of materials, at enrollment sa review classes.

Sa kabila nito, patuloy na nakatatanggap ang CSC ng mga ulat hinggil sa maling gawain ng ilan, na ginagamit ang pangalan ng kanilang opisyal o mga empleyado para makapangloko ng iba, maging ang mga mismong kawani ng ibang tanggapan ng pamahalaan.

“We would also like to warn individuals that usurpation of authority or falsely representing to be an officer, agent or representative of any department or agency of the Philippine Government is a violation under Article 177 of the Revised Penal Code. The CSC is ready to take action against violators found guilty of this crime as their action undermines the integrity of the agency,” mahigpit na babala naman ni Chairperson Nograles.

Ang directory ng CSC officials at contact details ng lahat ng opisina nito ay maaaring i-access sa CSC website na http://www.csc.gov.ph.

Ang CSC ay mayroon lamang isang official account sa Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok, at bawat CSC Regional Office ay mayroon ding kani-kanyang Facebook Page.

Hinimok naman ng ahensiya ang publiko na agad na i-report sa CSC’s Contact Center ng Bayan, sa numerong 0908-881-6565, kung maka-encounter ng mga indibidwal o grupo na nagpapakilala bilang kanilang representative o kinatawan.