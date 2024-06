Cedric Mullins nagpasiklab sa Orioles kontra Yankees

PUMITIK ng tiebreaking single sa 10th inning si Cedric Mullins bago umiskor sa throwing error para itulak ang Baltimore Orioles sa 7-6 wild finish win laban sa New York Yankees Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa Pilipinas).

Pagkatapos ng panalo ay 1 1/2 games na lang ang Orioles (48-25) sa likod ng Yankees (51-25) sa tuktok ng American League East standings.

Nakabalik na sa lineup ng New York si Gerritt Cole matapos ang elbow surgery, pero sinalubong ang ace ng two runs sa loob ng four-plus innings.

Nag-deliver ng three-run homer si Giancarlo Stanton sa seventh laban kay Baltimore reliever Yennier Cano para idikit ang New York 5-4. Sinundan ‘yun ng slugger ng 120-mph RBI single kay closer Craig Kimbrel sa ninth para itabla.

Nakabalik ang Orioles nang palobohin ni Mullins ang RBI single mula kay Clay Holmes para paiskorin mula second base si automatic runner Anthony Santander habang may one out din sa 10th.

Kumaripas sa second si Mullins nang ibato ng Yanks ang bola sa plate, nakanakaw sa third bago umiskor nang mapataas ang bato ni catcher Jose Trevino sa left field. (Vladi Eduarte)