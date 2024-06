HUWAG kayong magtaka pag nakakita kayo ng mga Muslim na sumasamba sa isang bahagi ng sikat na isla ng Boracay.

Sa katunayan, determinado ang Department of Tourism (DOT) na lalong mailapit sa mga kapatid na Muslim ang popular na island paradise sa Setyembre ng taong ito.

“Boracay is getting a major glow-up! Starting this September, the island will become a more Muslim-friendly destination with private coves opening exclusively for Muslim women to enjoy,” ayon sa isang abiso ng kagawaran.

Layon ng DOT na makahikayat ng mas marami pang Muslim traveler sa Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa pamahalaang lokal ng Malay, Aklan.

Ayon sa kagawaran, naghahanap na ng ‘perfect spot’ sa isla si Malay Mayor Floribar Bautista para pagtayuan ng tatlong private cove.

Bukod anila ito sa itatayong bagong prayer room at ablution area para sa mga bisitang Muslim.

Tumatanggap na rin ang DOT ng mga letter of intent mula sa mga hotel sa isla para kilalanin sila bilang Muslim-friendly stay.