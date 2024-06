BALIK sa pagmo-motorsiklo ang aktres na si Kyline Alcantara na isa sa kanyang mga hobby.

Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Kyline ang mga larawan na kung saan enjoy na enjoy siyang nagmamaniobra ng motorsiklo.

“My body definitely hurts, but happy to be back,” ani Kyline sa kanyang caption.

Napabilib naman ni Kyline ang mga netizen.

“Just so pretty..enjoy Kyline.. take it slowly.”

“Astig naman ni Kyline”

“The coolest girl”

“Newest girl crush”

“Ang angas at ang galing-galing mo talaga idol @itskylinealcantara. God bless at ingat po sa pagmomotor idol Kai” (Vince Pagaduan)