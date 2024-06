Alexa Ilacad magho-host ng ‘PBB’

Isang buwan na lang at muli nang magbubukas ang Bahay ni Kuya o ang ‘Pinoy Big Brother’.

Ngayon pa lang nga ay inaabangan na ng viewers ang bagong generation of housemates ng ‘Pinoy Big Brother Gen11’.

Bago pa sila ipakilala ni Kuya ay uunahin muna niyang ipakilala ang bagong member ng kanyang family.

Kahapon nga ay naglabas sila ng teaser sa bagong host ng longest running reality show ng bansa.

Sey ng ‘Pinoy Big Brother’ sa nasabing social media post, “An-Gen na siyA! May bago sa Pamilya ni Kuya at malapit na natin siyang makilala!”

Kahit likod at close up shots ng mata at bibig lang ang ipinakita ay marami ang nakahula na ang dating celebrity housemate ng ‘Pinoy Big Brother Kumunity Season 10’ na si Alexa Ilacad.

Sa sumunod na teaser post nila ay mapapakinggan ang boses nito at hindi nga makakaila na boses ito ni Alexa.

Ngayong gabi sa Primetime Bida ang big reveal kay Alexa bilang bagong host at makakasama nina Bianca Gonzalez, Kim Chiu, Robi Domingo, Enchong Dee, at Melai Cantiveros sa pamilya ni Kuya.

Sa kalagitnaan naman ng July magsisimula ang ‘Pinoy Big Brother Gen 11’.

Bonggels!